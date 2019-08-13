جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بمدينة ديرب نجم وقرية برمكيم

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب قطعة أرض زراعية على مساحة 8 قراريط بقرية برمكيم بالوحدة المحلية بالعصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم لقيامه بالشروع في تبويرها تمهيدًا لإقامة أعمال بناء مخالفة عليها مستغلًا بذلك إجازة عيد الأضحى المبارك مما يمثل تعديًا صارخًا على الرقعة الزراعية .



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير خلال الأجازات والعطلات الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها .



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم برصد محاولة للتعدي على الأرض الزراعية بقرية برمكيم وتم إخطار المحافظ بالمخالفة ليقرر النزول من مكتبه والتوجه فورًا لمكان المخالفة وإصدار أوامره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ، قائلا: لن أسمح لأحد بالتعدي أو المساس بالأرض الزراعية باعتبارها تمثل أمنا غذائيا للمصريين .



كما قام محافظ الشرقية وبرفقته اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد بتفقد مركز شباب ديرب نجم للاطمئنان على الإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس المركز حيال القاعة الملحقة بمركز الشباب والتي تم هدم أجزاء منها دون الحصول على رخصة هدم وإعادة بناء أجزاء منها دون الحصول على رخصة بناء ، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.