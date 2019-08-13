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شاهد .. لحظة اعتراض مقاتلة اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
حسام رضوان
نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مقطع فيديو للحظة اعتراض مقاتلتي "سو-27" لمقاتلة "إف-18" التابعة لحلف الناتو، والتي حاولت الاقتراب من طائرة على متنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وكانت الوكالة أفادت بأن مقاتلة من طراز "إف 18" تابعة لحلف الناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أثناء تحليقها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

وأضافت أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" تدخلتا لإبعاد طائرة "الناتو".

وأوضحت أن طائرة وزير الدفاع الروسي كانت تطير فوق مياه البلطيق في إطار رحلة رفقة مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينجراد إلى موسكو.

وأشارت إلى أنه خلال الآونة الأخيرة، بدأت طائرات بدون طيار "درون" أجنبية وطائرات استطلاع تظهر بشكل متزايد على الحدود الروسية حيث يتم ملاحظتها فوق البحر الأسود بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا، على الرغم من دعوات وزير الدفاع الروسية للتوقف عن ذلك.

وكان قائد وحدة الطيران في أسطول البلطيق الروسي المتمركز في منطقة قال إن هناك 9 طائرات تجري عمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

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