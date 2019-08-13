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بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:36 م
أحدث طائرات مصر للطيران
أحدث طائرات مصر للطيران
نورهان خفاجي
احتفلت مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع شركة بوينج فى مدينة سياتل الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9 التي تصل القاهرة غدًا الأربعاء.

وتتطلع شركة بوينج إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة، وخاصة أن الشركة حاليا تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول، حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج.

وقام وفد مصر للطيران صباح اليوم، بزيارة  أكبر مصنع في العالم مصنع بوينج ايفيريت لمتابعه كافة الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام و تصنيع الطائرات التابعة للشركة، ومن احدث الطرازات التي تنتجها الشركة الآن طائرات من طرازB777-9 التى يتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئه.

وقام الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران بمراجعة الإجراءات، وكذلك المواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.
بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد
بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد
بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد
بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد
بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد

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