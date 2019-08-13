وكيل أعمال دياز يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع الزمالك.. ومرتضى: اللى حرضه هاعرفه

أكد محمد حبشي وكيل أعمال المدرب رامون دياز موافقة المدرب على تولي مسؤولية تدريب الزمالك في البداية قبل أن يتلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي المسؤولية.



وأضاف حبشي أن المدرب تراجع عن طلباته وطلب الحصول على 50% مقدم تعاقد، وأن يكون الشرط الجزائي راتب سنة.



من جانبه قال مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، أن من حذر دياز من الزمالك سيعرفه قريبا، مضيفا أن المدير الفني قام بتغيير طلباته لتعجيز النادي في الفترة الحالية، ورفض تدريب الفريق ليخرج من الاختيارات.



وأضاف أن الزمالك أخطر فيريرا بأن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض موجودة في البنك، كما أن مستحقات جروس تم تجهيزها له بعد رحيله ولكنه رفض الحصول عليها.



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني في المؤتمر الصحفي المقرر له غدا الأربعاء في مقر النادي، موضحا أن النادي يتعرض للحرب من الجميع في الفترة الحالية.