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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

1300 متقدم.. انطلاق اختبارات نهاية المستوى الثالث برواق الخط العربي بالأزهر

اختبارات نهاية المستوى الثالث برواق الخط العربي بالأزهر
اختبارات نهاية المستوى الثالث برواق الخط العربي بالأزهر
أحمد سعيد

انطلقت صباح اليوم بالجامع الأزهر اختبارات نهاية المستوى الثالث ( الأخير) برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة أكثر من  1300 متقدم من الدارسين بمختلف المراحل، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء الفنون الإسلامية وترسيخ قيم الهوية والتراث.

انطلاق اختبارات نهاية المستوى الثالث برواق الخط العربي بالأزهر

وتأتي هذه الاختبارات تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بنشر فنون الخط العربي والرسم الإسلامي وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لصقل مهارات الموهوبين والباحثين في هذا المجال.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات على مدار خمسة أيام متواصلة، لضمان استيعاب كافة الأعداد  من الدارسين  وتوفير التقييم العادل والمحايد لجميع المشاركين.

ويؤدي المتقدمون امتحاناتهم في 34 لجنة في مجموعة متنوعة من أنواع الخطوط العربية والتخصصات الفنية، تشمل: خط النسخ، الرقعة، الثلث، الكوفي، والديواني، والنستعليق ( الفارسي)بالإضافة إلى الزخرفة الإسلامية.

ولضمان التيسير على الدارسين ومراعاة البعد الجغرافي، تُجرى الاختبارات بالتوازي في خمس محافظات رئيسية تشمل: القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، قنا، والغربية.
جدير بالذكر أن رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية يمثل أحد المنافذ العلمية والفنية الهامة بالأزهر الشريف، حيث يقدم برامج تعليمية مجانية متخصصة تهدف إلى صون الخط العربي باعتباره وعاءً للقرآن الكريم وركيزة أساسية من ركائز الحضارة الإسلامية.

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