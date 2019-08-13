الأوقاف: 82 مليون جنيه مبيعات صكوك الأضاحى

حققت مديريات الأوقاف، نقلة كبيرة في مشروع صكوك الأضاحي تقدر بنحو 90 % زيادة عن العام الماضي.



وبلغ إجمالي ما تم جمعه حتى تاريخه نحو 82 مليون جنيه منها أكثر من 66 مليون جنيه تم جمعها بمعرفة المديريات ونحو 16 مليون جنيه بمعرفة الجهات المشاركة في المشروع حتى آخر بيان حصلت عليه الوزارة من الحساب المجمع بالبنك المركزي قبيل عطلة العيد.



وأكدت الأوقاف أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي فور تسميع إجمالي المبالغ بالحساب المجمع بالبنك المركزي بعد عطلة العيد، منوهة بأنها قررت رفع التعاقد إلى ستة آلاف رأس بما يعادل ألف طن لحوم للوصول إلى مليون أسرة، ليكون إجمالي المبالغ التي سيتم إنفاقها على المشروع 95 مليون جنيه قابلة للزيادة وليس النقص.



