بـ 2 جنيه.. تخلصي من اصفرار الأظافر

تعاني الكثير من الفتيات من اصفرار لون الأظافر، وهو ناتج عن عدة أسباب، أبرزها الإفراط في استخدام طلاء الأظافر، وكذلك اختيار مانيكير رخيص غير معروف مكوناته يترك أثارًا على أظافرك.



لكن بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك التخلص من اصفرار الاظافر في المنزل، وذلك باستخدام صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم"، فقط قومي بشراء كمية منها بجنيهان فقط وابدأي في استخدامها، حسب نصيحة موقع brightside.



طريقة تبييض الاظافر :

اخلطي نصف ملعقة من صودا الخبز مع نقاط من عصير الليمون وضعي الخليط على أظافرك واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسلي يديكي.



ولكي تحصلي على أفضل نتيجة يجب تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لحين التخلص من اصفرار الاظافر، ولكن يجب ألا يتم استخدام صودا الخبز اكثر من مرة في اليوم لأظافرك.



هناك طرق أخرى سريعة لتقوية الأظافر وجعلها بيضاء، مثل تدليكها بالثوم والليمون، أو وضع طبقة من معجون الأسنان عليها واتركيها حتى تجف ثم اغسليه.

