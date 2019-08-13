مؤتمر ليفربول .. كلوب يتحدث عن أهداف الريدز هذا الموسم ومباراة تشيلسى مختلفة

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي غدًا على ملعب "بشكتاش" بمدينة إسطنبول.



ورفض الألماني يورجن كلوب مقارنة مباراة الغد التي ستلعب في إسطنبول بالمباراة التاريخية التي خاضها جيل ليفربول عام 2005 حيث قال: " كانت مباراة عظيمة بكل تأكيد، أعرف جيدًا أن اللعب هنا أمر خاص للجماهير، ولكننا اليوم أشخاص مختلفون عن الذين كانوا في 2005، إسطنبول مكان جيد للعب كرة القدم".



وتابع يورجن كلوب حديثه: "تشيلسي فريق قوي لقد أظهروا ذلك في المباراة الماضية ضد مانشستر يونايتد، فرانك لامبارد قام بعمل ممتاز".



وعلق يورجن كلوب على موضوع أولوية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز قائلًا: "أرفض هذه النغمة مجددًا، أنا فقط أريد الفوز بالمباراة القادمة أيًا كان".