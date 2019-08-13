قصة 8 حجاج سافروا من لندن لمكة بالدراجات لأداء مناسك الحج ..فيديو

قرر ثمانية شبان مسلمين الإقدام على تحدى من نوع جديد، وهو الذهاب من عاصمة الضباب لندن إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ولكن ليس بطرق السفر العادية.



قرر الـ 8 أصدقاء قطع المسافة بالكامل بالدراجات، وبالفعل قطعوا مسافة حوالي 6440 كيلومترًا في إطار حملة خيرية، لخدمة الفقراء فى 4 دول مختلفة.



وبالفعل شد الأصدقاء الثمانية الرحال إلى المملكة العربية السعودية، على مدار 60 يومًا كاملة، مرورًا بـ 17 دولة من 3 قارات مختلفة، حتى وصول وجهتهم فى النهاية.



وأدت المجموعة مناسك الحج، من أجل جمع 600 ألف دولار أمريكي وهو هدف التحدي، لتمويل مشاريع الفقراء فى العديد من الدول لتحسين مستوى معيشتهم.



ولاقت القصة ومقطع الفيديو الخاص بالدراجين رواجًا كبيرًا على الإنترنت، بعدما حازت على إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعى.



