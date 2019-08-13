ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة 8 حجاج سافروا من لندن لمكة بالدراجات لأداء مناسك الحج ..فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:22 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر ثمانية شبان مسلمين الإقدام على تحدى من نوع جديد، وهو الذهاب من عاصمة الضباب لندن إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ولكن ليس بطرق السفر العادية.

قرر الـ 8 أصدقاء قطع المسافة بالكامل بالدراجات، وبالفعل قطعوا مسافة حوالي 6440 كيلومترًا في إطار حملة خيرية، لخدمة الفقراء فى 4 دول مختلفة.

وبالفعل شد الأصدقاء الثمانية الرحال إلى المملكة العربية السعودية، على مدار 60 يومًا كاملة، مرورًا بـ 17 دولة من 3 قارات مختلفة، حتى وصول وجهتهم فى النهاية.

وأدت المجموعة مناسك الحج، من أجل جمع 600 ألف دولار أمريكي وهو هدف التحدي، لتمويل مشاريع الفقراء فى العديد من الدول لتحسين مستوى معيشتهم.

ولاقت القصة ومقطع الفيديو الخاص بالدراجين رواجًا كبيرًا على الإنترنت، بعدما حازت على إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الاجازة انتهت .. البنوك تعاود عملها صباح غد

إنسانية محمد صلاح ورفاقه .. فخر العرب يلبي رغبة طفل مبتور القدمين باللعب معه

صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب

بـ مايوه ذهبي وبدون مكياج .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها على شواطئ اليونان

مفاجأة سعيدة.. فرابارت أول امرأة تدير السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة