عمليات التجميل تغير من ملامح كايلي جينر

صدمة كبيرة يعيشها جمهور نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر بعد انتشار صور لها تكشف عن ملامحها عن قرب حيث بدا عليها علامات التقدم في السن.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا لـ كايلي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ ٢٢ حيث تتواجد في إيطاليا بوجه شاحب وملامح فتاة ثلاثينية وليست عشرينية.



وكانت كايلي جينر خضعت لعملية تجميل في الأنف ونفخ في الشفايف.



يشار إلى أن كايلي جينر صنفت بالمليارديرة الأصغر في العالم بثروة تصل لمليار دولار أمريكي.