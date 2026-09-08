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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى بسيط ونرمين ماهر في «مالك صلاح».. تجربة كوميدية تجمع مصر والخليج في تجربة سينمائية

أبطال مالك صلاح
أبطال مالك صلاح
تقى الجيزاوي

 يلتقي الفنان إبراهيم المريسي مع مصطفى بسيط ونرمين ماهر ويحيى إبراهيم وأحمد خشبة، ضمن أحداث الفيلم الاجتماعي الكوميدي «مالك صلاح»، الذي يقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الاجتماعية في أجواء عربية متنوعة.

وتدور أحداث الفيلم حول «مالك»، الذي يجسد شخصيته إبراهيم المريسي، ويستعد للاحتفال بزفافه، قبل أن تنقلب فرحته إلى أزمة بعدما تصيب رصاصة طائشة جده خلال مظاهر الاحتفال، ليقرر تأجيل زواجه والسفر إلى مصر من أجل علاجه.

ومن هنا تبدأ رحلة «مالك» بين الخليج ومصر، حيث يجد نفسه وسط مجموعة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، في محاولة لعلاج جده والعودة مجددًا لاستكمال ترتيبات زفافه.

ولا تقتصر أحداث الفيلم على الكوميديا، إذ يتناول قضية اجتماعية مرتبطة ببعض العادات المصاحبة للاحتفالات والأعراس، وعلى رأسها إطلاق الرصاص الحي، وما قد ينتج عنه من حوادث ومخاطر، مقدمًا رسالته في إطار ترفيهي خفيف يعتمد على كوميديا الموقف.

أبطال مالك صلاح 

ويشارك في بطولة «مالك صلاح» يحيى إبراهيم في شخصية «يحيى»، ومصطفى بسيط في شخصية «عباس»، ونرمين ماهر في شخصية «سالي»، وأحمد خشبة في شخصية «صابر عبد الرب»، إلى جانب عمر المريسي في شخصية «إدريس»، وعامر المريسي في شخصية «صالح».

الفيلم من سيناريو وحوار الدكتور شريف عادل، وإخراج محمد العبادي، فيما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار محمد القحوم. وصُورت أحداث الفيلم في عدد من الدول العربية، بما يعكس تنوع البيئات التي تنتقل بينها أحداث القصة، ويعزز المزج بين الكوميديا المصرية والخليجية.

ومن المقرر عرض «مالك صلاح» حصريًا عبر إحدى المنصات ابتداءً من 11 سبتمبر الجاري. 

أبطال مالك صلاح نرمين ماهر مصطفى بسيط

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