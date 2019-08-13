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مصرع 13 شخصا في ولاية الجزيرة واقليم دارفور بالسودان جراء السيول

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:57 م
سيول السودان
سيول السودان
أ ش أ
لقي 13 شخصا مصرعهم بينهم 7 في ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم)، و6 في شمال ووسط إقليم دارفور (غرب السودان)، جراء السيول في السودان.

وانهار منزل في الولاية في حي "رفاعة" شرق ولاية الجزيرة، ما تسبب في مقتل سيدتين وشاب وصبي وطفل، وإصابة صبي وطفلة، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في مناطق متفرقة في الولاية.

ووجه اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بتسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة السيول والأمطار، متعهدا بمعالجة مشكلة الكهرباء في الولاية.

وفي دارفور، انهارت عدة منازل جراء الأمطار والسيول الغزيرة، ما تسبب في وفاة 6 آخرين.

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