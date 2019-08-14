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حوادث

تجديد حبس 12 متهماً في سرقة كابلات الاتصالات بمدينة نصر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:14 ص
تجديد حبس 12 متهما
تجديد حبس 12 متهما
محمد العيسوي
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بتجديد حبس 12 متهما 15 يومًا لانتحالهم صفة عمّال بإحدى شركات الاتصالات، والحفر بالطرق لسرقة كابلات خاصة بالشركة. 

اعترف المتهمون فى التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى، فى سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات بأسلوب " القطع "باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرّ أحدهم باستعارته السيارة من مالكها دون علمه لاستخدامها فى واقعة السرقة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (12 شخصاً، من بينهم محكوم عليه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية)، حال قيامهم بوضع 11 قمع مرورى والقيام بأعمال حفر واستخراج 2 كابل بطول 6 أمتار تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

تم ضبط سيارة مُثبت على لوحاتها المعدنية استيكر بأرقام مغايرة للحقيقة، 4 خطابات منسوب صدورها لشركة الاتصالات تفيد التصريح بأعمال الحفر وصيانة الغرف التابعة للشركة بنطاق دائرة القسم "مزورة"، تصريح ممهور بخاتم شعار الجمهورية، يفيد الموافقة على أعمال الصيانة المشار إليها مع وضع اللافتات والإرشادات اللازمة بالطريق العام "مزور"، خطاب منسوب لشركة الاتصالات موجه للجهات المعنية يُفيد تسهيل مأمورية الشركة، بتنفيذ أعمال مشروعات الكابلات الخاصة بالشركة "مزور"، أدوات عبارة عن "مقص حديدى، 5 عتلات حديدية، فأس حديدية، حزام لربط الكابلات".

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