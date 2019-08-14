تجديد حبس 12 متهماً في سرقة كابلات الاتصالات بمدينة نصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بتجديد حبس 12 متهما 15 يومًا لانتحالهم صفة عمّال بإحدى شركات الاتصالات، والحفر بالطرق لسرقة كابلات خاصة بالشركة.





اعترف المتهمون فى التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى، فى سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات بأسلوب " القطع "باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرّ أحدهم باستعارته السيارة من مالكها دون علمه لاستخدامها فى واقعة السرقة.





وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (12 شخصاً، من بينهم محكوم عليه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية)، حال قيامهم بوضع 11 قمع مرورى والقيام بأعمال حفر واستخراج 2 كابل بطول 6 أمتار تابعة لإحدى شركات الاتصالات.



