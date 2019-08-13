فستان أسود.. نوال الزغبي فى إطلالة أنيقة

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام لتفاجىء جمهورها بإطلالة ساحرة قبل لحظات من انطلاق حفلها الغنائي اليوم في العيد.



وتألقت نوال الزغبي بفستان اسود وهو من علامة الأزياء لابورجوازي.



وتميز الفستان بفتحة على الساق وحزام لامع على الخصر.



كما تألقت نوال الزغبي بتسريحة شعر مميزة اعتمدت على الويفي، مع مكياج مميز واحمر شفاه فاتح .