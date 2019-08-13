الأمم المتحدة تدعو الأطراف في عدن إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وبدء الحوار

جددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف المعنية بالحفاظ على وقف إطلاق النار السائد في محافظة عدن جنوب غربي اليمن، والدخول في حوار لحل الخلافات.



وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي استيفان دوجريك - في بيان أصدرته ونقلته قناة (العربية) الإخبارية الليلة - "منذ تصاعد العنف في عدن، الأربعاء الماضي، ظلت الأمم المتحدة تركز على البقاء هناك، وتقديم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح فيها، وفي المحافظات المجاورة".



وكشف أن 34 منظمة إنسانية تعمل حاليا في عدن، وتقدم معونات غذائية إلى 1.9 مليون شخص شهريا، والمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص.



وأشار البيان إلى أن ميناء عدن، الذي يعد إحدى البوابات الرئيسية للبضائع التجارية والإنسانية إلى اليمن، لا يزال يعمل، كما تمت إعادة فتح المطار، ومعظم الطرق مفتوحة في المدينة.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت - في وقت سابق - من أن المستشفيات في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بأمس الحاجة إلى الإمدادات الأساسية بعد أيام من القتال خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى ومئات الجرحى.