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محافظات

إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:53 ص
المراكب النيلية
المراكب النيلية
همت الحسينى
استمر الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية في احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، عبر استقلال المراكب في النيل بالمنصورة مُرددين الأغاني وسط حالة من الفرح والسعادة.

وشهد شارع المشاية توافدًا كبيرًا من قبل المواطنين القادمين من قرى الدقهلية على المراكب المتنوعة والتى تتسع للعشرات من مستقليها.

فيما حرص البعض الآخر على الدخول فى الملاهى المقامة بحديقة شجرة الدر وكذلك السينمات لمشاهدة أفلام العيد ابتهاجًا به.

وفى مدينة جمصة توافد العديد من المواطنين على السيرك الروسى والذى وصل سعر التذكرة فيه إلى 40 جنيهًا، وشهد ازدحامًا شديدا من مختلف المحافظات.
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور
إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور

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