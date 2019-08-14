إقبال شديد على المراكب النيلية والسيرك الروسي في الدقهلية.. صور

استمر الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية في احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، عبر استقلال المراكب في النيل بالمنصورة مُرددين الأغاني وسط حالة من الفرح والسعادة.





وشهد شارع المشاية توافدًا كبيرًا من قبل المواطنين القادمين من قرى الدقهلية على المراكب المتنوعة والتى تتسع للعشرات من مستقليها.





فيما حرص البعض الآخر على الدخول فى الملاهى المقامة بحديقة شجرة الدر وكذلك السينمات لمشاهدة أفلام العيد ابتهاجًا به.



