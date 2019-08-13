اهم الاخبار اليوم.. الطاقة النووية توضح معدلات الأمان فى محطة الضبعة.. وأسرة حسين سالم تحدد مكان دفنه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط.. وطارق شاهين للإسكندرية
من اهم الاخبار كان قرار وزارة النقل بتكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.. للمزيد اضغط هنا
فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية بالقاهرة
وكان من اهم الاخبار أيضًا قيام فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في اطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. للمزيد اضغط هنا
مبالغات.. الطاقة النووية توضح معدلات الأمان فى محطة الضبعة بعد حادث روسيا
ومن بين اهم الاخبار ما أكدته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي التي وقعت في روسيا وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.. للمزيد اضغط هنا
180 ألف زائر لـ حديقة الحيوان خلال عيد الأضحى بـ إيرادات 900 ألف جنيه.. صور
ومن اهم الاخبار تأكيد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ان حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 80 الف زائر، ليصل إجمالي إيرادات الحديقة منذ بداية العيد إلى 900 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا
بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه
ومن اهم الاخبار أن مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، قالت إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد الذى توفى بسرطان الدم ودفن بإسبانيا وذلك بعد وصية منه أن يدفن بجانبه، حيث حالت ظروف منعه من دخول مصر عقب ثورة ٢٥ يناير أن يدفن حفيده بمصر.. للمزيد اضغط هنا
أطلق عليه الكلب.. عاطل يقيد نجل شقيقه بماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص
وجاء بـ اهم الاخبار أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط شخص تسبب فى وفاة نجل شقيقه عقب تقيده في ماسورة غاز إطلاق كلبه الخاص عليه.. للمزيد اضغط هنا
دعم قوى لـ الأبيض.. فرجانى ساسى يعود إلى مصر ويتدرب مع الزمالك
كذلك كان من اهم الاخبار عوده فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، وحرص الدولي التونسي على التواجد في تدريبات الفريق وانتظم بشكل طبيعي.. للمزيد اضغط هنا
تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي
ومن اهم الاخبار خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.. للمزيد اضغط هنا
مرتضى منصور يكشف أسباب فشل صفقة المدرب رامون دياز.. فيديو
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار حرص مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، علي تسجيل فيديو لكشف أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز بعدما كان الأخير أقوي المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة الجارية.. للمزيد اضغط هنا
لم يلتزم بتعاقداته.. محمد رمضان يواصل مسلسل أزماته والخلاف مع نجل محسن جابر الأحدث
ومن اهم الاخبار أنه لا شك أن الفنان محمد رمضان واحد من الفنانين الذين أثبتوا انفسهم بجدارة على الساحة الفنية وتحقق معظم أعماله نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور، وكان من أبرز أعماله مسلسل بعنوان "الأسطورة" الذي تم طرحه عام 2016، ومسلسل "زلزال" الذي تم طرحه عام 2019، ومن الأفلام فيلم "شد أجزاء" وفيلم "الديزل".. للمزيد اضغط هنا
تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبي
كذلك من اهم الاخبار أن محكمة الاستئناف في دبي حكمت بتخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وشقيقتها وأسرة أمريكية ليصبح 5000 درهم فقط بدلًا من 10 آلاف درهم.. للمزيد اضغط هنا
وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط.. وطارق شاهين للإسكندرية
من اهم الاخبار كان قرار وزارة النقل بتكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.. للمزيد اضغط هنا
فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية بالقاهرة
وكان من اهم الاخبار أيضًا قيام فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في اطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. للمزيد اضغط هنا
مبالغات.. الطاقة النووية توضح معدلات الأمان فى محطة الضبعة بعد حادث روسيا
ومن بين اهم الاخبار ما أكدته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي التي وقعت في روسيا وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.. للمزيد اضغط هنا
180 ألف زائر لـ حديقة الحيوان خلال عيد الأضحى بـ إيرادات 900 ألف جنيه.. صور
ومن اهم الاخبار تأكيد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ان حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 80 الف زائر، ليصل إجمالي إيرادات الحديقة منذ بداية العيد إلى 900 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا
بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه
ومن اهم الاخبار أن مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، قالت إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد الذى توفى بسرطان الدم ودفن بإسبانيا وذلك بعد وصية منه أن يدفن بجانبه، حيث حالت ظروف منعه من دخول مصر عقب ثورة ٢٥ يناير أن يدفن حفيده بمصر.. للمزيد اضغط هنا
أطلق عليه الكلب.. عاطل يقيد نجل شقيقه بماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص
وجاء بـ اهم الاخبار أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط شخص تسبب فى وفاة نجل شقيقه عقب تقيده في ماسورة غاز إطلاق كلبه الخاص عليه.. للمزيد اضغط هنا
دعم قوى لـ الأبيض.. فرجانى ساسى يعود إلى مصر ويتدرب مع الزمالك
كذلك كان من اهم الاخبار عوده فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، وحرص الدولي التونسي على التواجد في تدريبات الفريق وانتظم بشكل طبيعي.. للمزيد اضغط هنا
تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي
ومن اهم الاخبار خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.. للمزيد اضغط هنا
مرتضى منصور يكشف أسباب فشل صفقة المدرب رامون دياز.. فيديو
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار حرص مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، علي تسجيل فيديو لكشف أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز بعدما كان الأخير أقوي المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة الجارية.. للمزيد اضغط هنا
لم يلتزم بتعاقداته.. محمد رمضان يواصل مسلسل أزماته والخلاف مع نجل محسن جابر الأحدث
ومن اهم الاخبار أنه لا شك أن الفنان محمد رمضان واحد من الفنانين الذين أثبتوا انفسهم بجدارة على الساحة الفنية وتحقق معظم أعماله نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور، وكان من أبرز أعماله مسلسل بعنوان "الأسطورة" الذي تم طرحه عام 2016، ومسلسل "زلزال" الذي تم طرحه عام 2019، ومن الأفلام فيلم "شد أجزاء" وفيلم "الديزل".. للمزيد اضغط هنا
تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبي
كذلك من اهم الاخبار أن محكمة الاستئناف في دبي حكمت بتخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وشقيقتها وأسرة أمريكية ليصبح 5000 درهم فقط بدلًا من 10 آلاف درهم.. للمزيد اضغط هنا