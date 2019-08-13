فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية بالقاهرة

قام فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في اطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وخلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق تبين ان الاب والأم متوفيان وقام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تم عمل جلسة نفسية وتأهيلية لها وتوعيتها بخطر الشارع ، ومن جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقى فيها الحماية والرعاية وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.



وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين (أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/