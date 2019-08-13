ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية بالقاهرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:15 م
الفتاة التي تم إنقاذها
الفتاة التي تم إنقاذها
كتب محمد عبد المنعم
قام فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في اطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وخلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق تبين ان الاب والأم متوفيان وقام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تم عمل جلسة نفسية وتأهيلية لها وتوعيتها بخطر الشارع ، ومن جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقى فيها الحماية والرعاية وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين (أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق أطفال بلا مأوى بالسويس ينقذ أطفالا ومشردين بالشوارع

تعرف على الخط الساخن للإبلاغ عن وجود أطفال بلا مأوى أو مشردين

تاجر فاكهة أعلن إفلاسه .. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بالغربية

أطفال بلا مأوى ينقذ طفلا ببني سويف ويلحقه بدار رعاية

التدخل السريع بالغربية ينقذ طفلين من حياة الشارع

فريق أطفال بلا مأوى ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم لدور رعاية

ترشيحاتنا

صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب

بعد أسبوع.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. تفاصيل

فوائد زيت الزيتون للمعدة والجسم

يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور

الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول

إنسانية الملك.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد لقاء طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة