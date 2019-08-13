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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.

وخاضت تلك المجموعة التدريبات الاستشفائية تحت إشراف اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، أمس الاثنين، بعد الفوز على «اطلع بره» ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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