أبوكساه يدعم الفريق بلاعبي الفيوم وإطسا في القسم الثاني

نجح مسئولو مجلس ادارة فريق ابوكساه الرياضي، في اتمام التعاقد مع لاعبين اثنين لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



وتم التعاقد مع أيمن حموده لاعب الفيوم وأيمن زكريا لاعب فريق إطسا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد بدورى الممتاز ب.



ووقع اللاعبان علي عقود انضمامهما لصفوف فريق ابوكساه في حضور أحمد مصطفي المدير الفنى للفريق وادارى الفريق ومسئولي مجلس الادارة.



ويذكر أن الجهاز الفنى يسعي لتكوين فريق قوى قادر علي المنافسة والوصول لمركز متميز في مجموعة الصعيد.



وقرر اتحاد الكرة تكوين مجموعة الصعيد من 16 فريقا بدلا من 12 فريقا وصعود كل فرق الترقى للقسم الثانى.