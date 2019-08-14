استعدادات ضخمة لـ حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

تقيم إيجبت كاليندر ، بعد غد، الجمعة، 16 أغسطس، أكبر حفل للنجم المصري العالمي عمرو دياب هذا الصيف، وذلك لأول مرة في "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي داخل مجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة.



وتتسع الميوزيك أرينا لأكثر من 20000 متفرج و بأحدث التجهيزات، حيث تم إعداد مسرح بمواصفات خاصة لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip و الـ vvip وlounges خاصة بالشركات و كبار الضيوف.



ويستعد الهضبة عمرو دياب بشكل خاص لهذا الحفل، حيث أعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعتبر حفل عمرو دياب الجديد من أهم الحفلات في سلسلة الأحداث التي تقوم بها إدارة الماسه، وإدارة ايجبت كاليندر للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة الجديدة المتفردة "العلمين الجديدة".



ويُعد الحفل مفاجأه لجمهور عمرو دياب، بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، حيث يشهد الحفل إقبالا كبيرا جدا على الحضور من الأعمار كافة.