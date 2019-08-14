بسبب لعبة.. أمريكي يهدد بـ إطلاق النار في متجر شهد مجزرة بمدينة إل باسو

ألقت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على رجل هدد بالقيام بمجزرة جماعية مستخدما سلاح ناري، في حالة تعطل ريموت التحكم الخاص بسيارة لعبة كان يشتريها، عن العمل.



وهدد الرجل، من ولاية فلوريدا، بإحضار سلاح إلى متجر وول مارت، إذا تعطل ريموت التحكم الخاص بسيارته اللعبة التي يشتريها، عن العمل.



وتم القبض على أنتوني ريد، البالغ من العمر 33 عامًا، الليلة الماضية، بتهمة ارتكاب جناية، تتمثل في التهديد باستخدام سلاح ناري، والقيام بفعل إجرامي.



جاء ذلك، بعد أن وقع حادث إرهابي في متجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية فلوريدا، الاسبوع الماضي، وخلف عشرات القتلى، ومثلهم من المصابين.



وتقول الشرطة إن أنتوني ريد، اعترف بتهديده، لكنه ذكر أنه كان يمزح، ولم يكن يملك سلاحًا بالفعل.