الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية الرسو في ميناء هونج كونج

قال مسؤولون أمريكيين، الثلاثاء إن الصين رفضت طلب سفينتين، تتبعان البحرية الأمريكية، لزيارة هونج كونج، في الأسابيع المقبلة، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.



وأوضح المسؤولون، أن سفينة النقل "جرين باي" طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية "ليك إيري" التي تحمل صواريخا موجهة، الزيارة، في سبتمبر.



وذكر أحد المسؤولين، أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض، لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.



وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية "واسب" في سبتمبر 2018، لكن السفينة البرمائية "بلو ريدج" رست في هونج كونج، في أبريل.



يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج، في المطار الدولي، أمس، بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي، قبل أن تستأنفها فجر اليوم,