دراسة: الشيشة أكثر سمية من أنواع التبغ الأخرى

شهدت السنوات القليلة الماضية ازدياد شعبية الشيشة بصورة مضطردة، وذلك في الوقت الذى حذر الباحثون من أضرارها وكونها أكثر خطورة من أشكال التبغ الأخرى التي يتم تدخينها.





وباستخدام جهاز اختبار مُصمم خصيصًا ، قام الباحثون في جامعة "كاليفورنيا"، بتحليل الانبعاثات خلال جلسة الشيشة النموذجية ووجدوا أن أحدها استخرج من أنبوب يحتوي على العديد من المواد الضارة مثل السيجارة.





وقالت "فيرونيك بيرود"، الأستاذ فى جامعة "كاليفورنيا": " إن دخان الشيشة السائد ، الذي يتم استنشاقه مباشرة ، يحتوي على العديد من المواد الكيميائية السامة والضارة ، مثل النيكوتين الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان التبغ ، ومركبات الكربونيل المهيجة ، والبنزين ، وهو مادة مسرطنة معروفة".





وأضافت:" بسبب الحجم الكبير الذي يتم استنشاقه في كل نفخة وطول فترة التدخين ، فإن الشيشة تقدم في كثير من الأحيان جرعة أعلى من هذه المواد الكيميائية للمدخن".. كما أنه ينتج كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون ، بشكل رئيسي من حرق الفحم لتسخين التبغ أو خليط الأعشاب في وعائه.





وأشارت "بيرود" إلى حدوث العديد من حالات التسمم بأول أكسيد الكربون .. بالإضافة إلى اختبار التبغ العادي ، وقامت المجموعة أيضًا بدراسة مزيج عشبي خالٍ من النيكوتين ، تم تسويقه كبديل صحي ، واكتشف أنه ينتج مستويات أعلى من الغازات السامة.





والدراسة هي الأولى التي تميز جزيئات فائقة الدقة (قطرها أقل من 100 نانومتر) في الدخان المستنشق.





قام الباحثون بقياس التركيب الكيميائي للغازات والمواد الصلبة المنبعثة خلال جلسة الشيشة في الوقت الحقيقي. وقال الباحثون "من خلال أسلوبنا الخاص باختبار الانبعاثات في بداية ومنتصف ونهاية جلسة التدخين ، تمكنا من إظهار أن المدخن يتعرض لكميات أعلى من الجسيمات فائقة الدقة خلال الدقائق العشر الأولى مقارنة بباقي الجلسة.



