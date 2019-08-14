الصين تقدم احتجاجا رسميا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية

أعلنت الصين اليوم، الأربعاء، أنها قدمت احتجاجا رسميا في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لبكين بشأن الرسوم الأمريكية الإضافية التي كان من المقرر فرضها على الواردات الصينية بداية من أول سبتمبر المقبل.



وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم - أن الاحتجاج الرسمي تم تقديمه خلال محادثة هاتفية بين "ليو خه"، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني، في الحوار الاقتصادي الصيني الأمريكي الشامل، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، بناءً على طلب الجانب الأمريكي.



واتفق الجانبان - خلال المحادثة الهاتفية - على عقد محادثة أخرى خلال أسبوعين، فيما انضم للمحادثة كل من وزير التجارة الصيني تشونغ شان، ومحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.