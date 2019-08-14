بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. الإسماعيلي يتحرك لضم هذا اللاعب

بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي التحرك من أجل ضم نجم النادي الأهلي أحمد حمودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتسعى ادارة النادي الاسماعيلي إلى استغلال فسخ تعاقد النادي الأهلي مع أحمد حمودي، حيث يصبح اللاعب حرا ومن حقه التعاقد مع أي نادي بالمجان.



وتواصل مسئولو الاسماعيلي مع وكيل أحمد حمودي خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدوا له أنهم متمسكون بضم أحمد حمودي خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم انتقال أحمد حمودي إلى الاسماعيلي.