الكشف عن هوية المقاتلة التي هددت طائرة وزير الدفاع الروسي.. فيديو

كشفت صحيفة إسبانية عن هوية المقاتلة التي اقتربت من طائرة رئيس وزارة الدفاع الروسية، سيرجي شويجو، مشيرة إلى تبعيتها لسلاح الجو الإسباني ومقرها في ليتوانيا.



وقالت وكالة "إزفيستيا" إن هذه المقاتلة هي جزء من الشرطة الجوية للتحالف الشمالي الأطلسي "الناتو".



وتتمركز المقاتلة "إف-18" الإسبانية، من مايو إلى 31 أغسطس، في مدينة سياوليا الليتوانية، وهدفها هو حماية المجال الجوي لدول البلطيق.



ووفقا للوكالة، فأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته في وقت سابق وزارة الدفاع الروسية، طائرة تشبه طائرة من طراز "F/A-18 Hornet"، التي تنتمي إلى القوات الجوية الإسبانية.



وأكد مسئول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتبع طائرة تابعة للحلف لطائرة روسية فوق بحر البلطيق، يوم أمس، الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف.



