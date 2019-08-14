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عائد مالي بواقع 3 أشهر.. اعرف قيمة وإجراءات الحصول على نفقات الجنازة في قانون المعاشات الجديد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:31 ص
نفقات الجنازة/ قانون
نفقات الجنازة/ قانون التأمينات والمعاشات الجديد
عبد الرحمن سرحان
في آخر جلسات دور الانعقاد الرابع، لمجلس النواب، وافق البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي وحد المعاشات كلها في قانون واحد، ونص على زيادته بنسبة 15% والزيادة التدريجية لسن المعاش إلى 65 عامًا، بحلول عام 2040.

ومن ضمن المزايا التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، هو تخصيص نفقة جنازة تصرف لذوي المتوفى.

ونستعرض فيما يلي الخطوات التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، في مادته 32، الخاصة بنفقة الجنازات:

- تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.

- تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

-يقوم أي من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.

- يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

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