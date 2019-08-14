الأرصاد تحذر من الشبورة المائية والخروج فى تلك الأوقات.. فيديو

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع الشبورة المائية على الطرق الساحلية، والقريبة من المسطحات الزراعية، فى الصباح الباكر، حيث يقل مستوى الرؤية عليها.



وأشار الدكتور محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، إلى أنه ما زال الطقس حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، مؤكدًا أنه لا توجد تغيرات في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة في هذه الفترة؛ ما يجعل المواطنون يشعرون بدرجات الحرارة العالية، حيث تصل إلى 80 % و85% أثناء الليل على القاهرة والوجه البحري، مضيفًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا لذلك لا بد من الابتعاد عن الخروج فيها.



وأكد الدكتور محمود شاهين، أن التغيرات المناخية أثرت على مناخ مصر فى كافة الفصول، لافتًا إلى أن منطقة حلايب وشلاتين متأثرة بتساقط الأمطار فى جنوب السودان.

