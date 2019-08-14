بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر أن رحلتي الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض، و386 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعة ونصف الساعة، بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة والمطارات الوصول بالسعودية هناك، تزامنا مع عودة الحجاج.



وأشارت المصادر إلى أن رحلة الخطوط الروسية اير فلوت 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإماراتية 926 المتجهة إلى دبي ساعة ونصف الساعة، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.