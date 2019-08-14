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أخبار العالم

مقتل 4 جنود من القوة متعددة الجنسيات في انفجار عبوة ناسفة بالنيجر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:38 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
قُتل أربعة جنود من القوات متعددة الجنسيات التي تعمل في النيجر، في انفجار عبوة ناسفة أثناء عبور مركبتهم بالقرب من بلدة (بوسو) الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وهي هدف منتظم للغارات التي تشنها جماعة بوكو حرام النيجيرية.

وقالت مصادر أمنية في النيجر- حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الأربعاء- إن أربعة جنود من قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم بين بلدتي (تومور) و(بوسو) في منطقة (ديفا) بالقرب من نيجيريا، مضيفة أن هذه القوة تعمل منذ عام 2015 في حوض بحيرة تشاد ضد جماعة (بوكو حرام).

يذكر أن منطقة (ديفا) تعد مسرحا لهجمات (بوكو حرام) منذ عام 2015، والتي يتمركز مسلحوها أيضا في بحيرة تشاد.

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