أفلام عيد الأضحى 2019.. التوزيع السينمائى يشعل الصراع هذا الموسم.. الفيل الأزرق 2 يحقق إيرادات عالية بسبب حيلة ذكية.. الكنز 2 فى عدد محدود بدور العرض.. وأزمة مع خيال مآتة بعد تأخره

حيلة ذكية من صناع فيلم "الفيل الأزرق 2"

"ولاد رزق 2" يستحوذ على عيدية العيد مناصفة

شهد موسم أفلام عيد الأضحى حالة من التخبط، وذلك بعد تأجيل عرض فيلم "خيال مآتة" منذ البداية وتوزيع فيلم "الكنز 2" فى عدد محدود بدور العرض، وهو الأمر الذى يؤكد وجود حالة من التخبط والصراع على توزيع الأفلام فى هذا الموسم الذى كان يتنبأ له الجميع بمنافسة قوية نظرا لوجود نجوم كبار فى هذا الموسم لأول مرة بعد سنوات عجاف مثل كريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد حلمى وأحمد عز.بدأ الصراع مبكرا، حيث قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" عرضه قبل انطلاق عيد الأضحى بأسبوعين تقريبا، وكانت حيلة ذكية، حيث أسفرت عن تحقيق الفيلم إيرادات عالية، وفى صالح العمل الذى يعد الأفضل فى الموسم السينمائى بشهادة النقاد والجمهور الذى توافد بصورة كبيرة على الفيلم.فيلم "الفيل الأزرق 2" يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وشيرين رضا وإياد نصار وخالد الصاوى، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.وبعدها عرض فيلم "الكنز 2" مع بداية عيد الأضحى، ولكن فى عدد محدود من دور العرض، وهو الأمر الذى أثر بشكل كبير على تحقيق الفيلم للإيرادات، وكان ذلك فى صالح فيلمى "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" اللذين استحوذا على إيرادات عيد الأضحى وتقاسما العيدية، حيث احتلا المركز الأول والثانى على الترتيب، وحققا نجاحا كبيرا على المستوى النقدى أيضا.ويقوم ببطولة فيلم "الكنز 2" كل من محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وهانى عادل وأحمد حاتم وأحمد رزق وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.أما فيلم "ولاد رزق 2.. عودة أسود الأرض"، فيقوم ببطولته كل من أحمد عز وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وكريم قاسم ونسرين أمين وتأليف صلاح الجهنيى وإخراج طارق العريان.فضلا عن ذلك، تأجيل عرض فيلم "خيال مآتة" الذى بحث عنه الجمهور منذ أول أيام العيد ولكن الفيلم لم يعرض على الرغم من تأكيد صناعه بعرض الفيلم فى ليلة الخميس، ثم تراجع صناعه وقرروا عرضه يوم الوقفة وهو ما لم يتحقق أيضا.وخرج صناع الفيلم والشركة المنتجة لتبرر أسباب تأجيل عرض الفيلم حتى ثانى أيام عيد الأضحى، حيث تم عرضه فى الحفلة الصباحية بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن هناك أسبابا تقنية فى النسخة النهائية للفيلم تسببت فى تأجيله، وهو الأمر الذى أثر سلبيا على إيرادات الفيلم أيضا والذى كان ينتظره الجمهور، حيث كان يمثل عودة للفنان أحمد حلمى بعد غياب استمر ثلاث سنوات منذ آخر أفلامه "لف ودوران".فيلم "خيال مآتة" شارك فى بطولته كل من منة فضالى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول شاب حاول سرقة بروش أم كلثوم ويظهر حلمى فى الفيلم بثلاث شخصيات، حيث يستخدم المخرج تقنية الفلاش باك.