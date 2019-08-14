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حوادث

مصرع مواطن بالمعاش صدمه قطار بأسوان

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:39 م
صورة أرشيفية - قطار
صورة أرشيفية - قطار
شاذلى عبد الفتاح
لقى مواطن بالمعاش مصرعه نتيجة اصطدام قطار به بمنطقة المغارة بمدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة أسوان يفيد بواقعة الاصطدام، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث المركز تنسيقًا مع قسم شرطة النقل والمواصلات.

وتبين أنه أثناء سير القطار رقم 983 أسوان ــ القاهرة صدم المدعو "م. ع"، 65 سنة، بالمعاش، مقيم بذات الناحية، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

ونتج عن ذلك وفاته فى الحال، واستأنف القطار سيره، ولم ينتج عن ذلك أى تجاوزات بحركة سير القطارات، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أو يشتبه فى وفاته جنائيًا.

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