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رياضة

رسميا.. الجونة يضم إسلام عبد النعيم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:32 م
الجونة يضم إسلام
الجونة يضم إسلام عبد النعيم رسميًا
نور عادل
نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم لينضم لصفوف الفريق على سبيل البيع النهائي قادمًا من نادي طلائع الجيش.

ولعب إسلام عبد النعيم للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق.

جدير بالذكر أن نادي الجونة نجح في ضم عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات، بالإضافة إلى تجديد إعارة بعض اللاعبين.

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