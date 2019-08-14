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البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:36 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
كتب - سامح سلام
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

يحضر الاجتماع الاسبوعى للبابا تواضروس، أساقفة الإسكندرية، وبعض من الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة، حيث يلقي البابا كلمة روحية على الحاضرين.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس الجارى صوم السيدة العذراء مريم والذى يستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وتقام قداسات يومية إلى جانب النهضات الروحية التى تقام في المساء ويتم خلالها تقديم كلمات روحية وترانيم من فرق الشمامسة والكورال.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل نيافة الأنبا باخوم المنتخب نائبا لشؤون الايبارشية البطريركية الكاثوليكية، ووفدًا من الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة لدعوته إلى المشاركة في مراسم الرسامة الأسقفية له.

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