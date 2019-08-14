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التضامن: السبت بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة حجاج الجمعيات الأهلية للقاهرة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:21 م
مصر للطيران
مصر للطيران
كتب محمد عبد المنعم
صرح ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأن غدا الخميس سيشهد اولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها، من ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة، لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة المسجد النبوي، وجبل أحد ومسجد قباء، حيث سيتم تفويج ٦٩١ حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات المركزية.

وأضاف عبد الموجود، ان السبت القادم سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة حجيج الجمعيات الأهلية ، حيث ستنطلق اولى رحلات العودة من جدة الى مطار القاهرة ، وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظتى الجيزة والدقهلية على ان تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ من اغسطس الجارى .

وأشار عبد الموجود ، الى ان اليوم الأربعاء آخر أيام عيد الاضحى سيتم تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجاج التضامن الاجتماعى من غير المتعجلين من مشعر منى الى مكة المكرمة ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من مشعر منى الى مكة المكرمة.

جدير بالذكر فإنه تم بنجاح امس الثلاثاء تفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى الى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودى، حيث تمت عمليات التفويج بانتظام فى اطار الالتزام بالخطة الموضوعة.

وأشارت غرفة العمليات المشكلة لمتابعة عمليات التفويج إلى أنه تم الانتهاء من التفويج وإعادة تسكين ضيوف الرحمن بالفنادق بمكة المكرمة وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

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