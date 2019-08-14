البابا تواضروس: الهدوء هو أحد صفات الخادم الناجح

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بلقاء شعب الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار الجولات التي يجريها لعقد مزيد من اللقاءات.



وتحدث البابا تواضروس خلال كلمته عن العذراء مريم، كنموذج خدمة ناجح، وذلك بمناسبة انتصاف مدة صوم السيدة العذراء مريم، والذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري.



وقال البابا تواضروس إن العذراء نموذج في الخدمة الهادئة، والخدمة الفاعلة المؤثرة، وكانت نموذجا للخدمة الشاملة، مشيرا إلى أنها تعتبر مثالا يجب أن يحتذي به كل خدام الكنيسة القبطية.



وأكد البابا تواضروس أن الهدوء هو أحد صفات الخادم الناجح، مشيرا إلى أن العذراء كانت نموذجا للخدمة الهادئة وهو ما ساهم في استمرار سيرتها إلى الآن، وأضاف أن العذراء تمتاز بالصلاة والتسبيح والتأمل، مشددا على أن الصلاة والتسبيح والتأمل، أهم عوامل نجاح الخدمة المثمرة، وحذر البطريرك من الثرثرة وكثرة الكلام.



وأكد البابا تواضروس الثاني، أن أهم ما يميز السيدة العذراء مريم، هو الطاعة، التي جعلتها تلمع في أعين الجميع إلى اليوم، مشيرا إلى أن حياة وخدمة العذراء كانت تزينها الطاعة، كما أن سيرتها كانت مقدسة.



وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن ثلث كنائس الكرازة المرقسية تحمل اسم السيدة العذراء مريم، كما أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي اسمها من العذراء أيضا.



في ذات السياق حرص البابا تواضروس الثاني على تكريم المتفوقين من أبناء الكنيسة القبطية الارثوذكسية في الثانوية العامة والفنية، والجامعات.



ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لإلقاء العظة الأسبوعية، وسط حضور عدد كبير من شعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية.



يحضر الاجتماع الاسبوعي للبابا تواضروس، أساقفة الإسكندرية، وبعض من الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة، حيث يلقي البابا كلمة روحية على الحاضرين.