طراز فريد.. 8 معلومات عن طائرة الأحلام المنضمة إلى أسطول مصر للطيران



وفيما يلي رصد لأهم المعلومات عن طائرة الأحلام التي تعاقدت عليها مصر في الخمسة أشهر الماضية.



1 - طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا.



2 – تناسب المسافرين على درجة رجال الأعمال والضيافة.



3 – تتمير بمحركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز.



4- تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.



5 – تستهلك كميات قليلة من الوقود ، حيث تم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.



6 – تتميز مقاعدها بتصميمها بعناية شديدة لتوفر مزيدًا من الرفاهية والراحة للركاب، إذ يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير.



7 - تحتوى على تقنية تحد من مستوى الضوضاء بنسبة 60%.



8 - مزودة خدمات الاتصالات والانترنت اللازمة على متنها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية.



أعلنت شركة مصر للطيران عن استقبال مطار القاهرة الدولي، طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9، للانضمام إلى أسطول شركة مصر للطيران قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.وبوصول الطائرة السادسة يكون قد اكتمل انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز لأسطول الشركة في خلال 5 أشهر منذ استلام أول طائرة في مارس الماضي.وطائرة الأحلام واحدة من الطائرات المصممة على طراز فريد، فهي من أفضل الطائرات التجارية، التي تتميز بالرفاهية المطلقة، وتأمل شركة مصر للطيران بزيادة عدد رحلاتها إلى فرانكفورت وبرلين بعد التعاقد على هذه الطائرة.