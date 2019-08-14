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فن

من بلاغ الخروف إلى حذف المشاهد.. سوء الحظ يطارد فادي خفاجة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:01 م
هادى خفاجة
هادى خفاجة
سمر سعد
يُواجه الفنان فادى خفاجة سوء الحظ فى حياته الشخصية والعملية، فمنذ أيام تعرض لموقف غريب حين اكتشف أن بلاغًا قُدِّم ضده من أحد جيرانه، بسبب انزعاجه من صوت الخروف الذى اشتراه ليضحى به فى عيد الأضحى.

واليوم، يُواجه فادي خفاجة، فى حياته العملية، أمرًا جديدًا، حيث صرح بأن نصف مشاهده فى مسرحية "زهرة اللوتس" تم حذفها بالكامل، دون الرجوع إليه، بحجة التقليل من وقت عرض المسرحية، وفقاً لما كتبه عبر حسابه على فيس بوك.

وأضاف فادي خفاجة، أنه الفنان الوحيد الذى حُذفت له المشاهد، وأنه فى حيرة كبرى، ولا يعرف إذا كان عليه الانسحاب أم الاستمرار، من أجل مشاركة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح.

يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.

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