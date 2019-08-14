رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري في كشمير

انتهز رئيس وزراء باكستان عمران خان خطابا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال اليوم الأربعاء لاتهام الهند بالتخطيط لعمل عسكري في إقليم كشمير المتنازع عليه والذي طالما مثل نقطة غليان بين الجارتين النوويتين.



وألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الخاضع لإدارتها من الإقليم، ويعرف بجامو وكشمير، في الخامس من أغسطس آب واتخذت إجراءات لإسكات اضطرابات واسعة النطاق بقطع الاتصالات وفرض قيود على حرية الحركة.



وردت باكستان بتعليق التجارة وجميع روابط النقل العام بين البلدين كما طردت سفير نيودلهي لدى إسلام اباد.



وسافر خان اليوم الأربعاء إلى مظفر اباد عاصمة الشطر الخاضع لسيادة باكستان من كشمير وذلك في أول زيارة للمنطقة منذ توليه السلطة في 2018.



وقال في خطاب لبرلمان الإقليم إن الهند تخطط لخطوات أكبر من التي اتخذتها في فبراير عندما قصفت طائرتها الحربية مواقع في باكستان عقب تصعيد درامي في التوتر بين الخصمين.



وقال خان "وضعوا خطة أكثر بشاعة لتحويل انتباه العالم عن تحركهم في كشمير، يخططون لعمل ما في ازاد كشمير".



وأضاف "الجيش الباكستاني واع تماما أنهم وضعوا خطة لعمل ما في ازاد كشمير".



وكرر خان تصريحات قارن فيها بين راشتريا سوايامسيفاك سانج، الأب الايديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند وبين الحزب النازي الألماني.



ولم يرد ممثلون عن القوات المسلحة الهندية ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق على تصريحات خان.



وتحكم الهند وادي كشمير، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية، والمنطقة التي يهيمن عليها الهندوس حول مدينة جامو، بينما تدير باكستان منطقة في الغرب تعرف باسم ازاد كشمير. وتسيطر الصين على منطقة مرتفعة قليلة السكان في الشمال.



وخاضت الهند وباكستان حربين بسبب كشمير منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. وأوشكا على خوض حرب ثالثة في فبراير بعد هجوم دام شنته جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا على الشرطة الهندية نتج عنه تبادل البلدين لضربات جوية.



وأدى إلغاء الهند للوضع الخاص بجامو وكشمير لحرمان الولاية من حق صياغة قوانينها كما يسمح لغير المقيمين فيها بشراء عقارات.



وفي إسلام اباد حثت الملصقات السكان على إظهار التأييد للكشميريين وعرض باعة الشوارع أعلام ازاد كشمير وكذلك العلم الباكستاني.



وقال خان في بيان بوقت سابق "يوم الاستقلال فرصة لنشعر بسعادة غامرة، لكننا نشعر بالحزن لمحنة أشقائنا الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة ضحايا القمع الهندي".



وأضاف "أؤكد لأشقائنا الكشميريين أننا نقف معهم".