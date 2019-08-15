يا دنيا هاتي كمان.. أول تعليق من ليفربول عقب التتويج بـ لقب السوبر الاوروبى

أشاد نادي ليفربول بأداء لاعبي الفريق مساء أمس عقب التتويج بلقب السوبر الاوروبى أمام تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





ونشر نادي ليفربول عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطنى المصري حاملا كأس السوبر.





وعلق نادي ليفربول "بين الأرض والسماء مثل سفينة الفضاء، ينطلق شعاعًا نحو المستحيل...هيا سر نحو الأهداف فالشجاع لا يخاف، التحدي والقتال، سر أبطال النزال...".





وأضاف نادي ليفربول "يا دنيا هاتي كمان هاتي!".





حقق نادي ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.





وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.















