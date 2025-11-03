قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا

هاجر رزق

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 300، في زلزال بلغت قوته 6.3 درجة هز مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وفي محصلة أولى، قال سميم جوياندا المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قرب مزار الشريف،: "تم الإبلاغ حتى صباح الإثنين عن إصابة 150 شخصا وسقوط 7 قتلى"، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع الحصيلة إلى 20 قتيلا على الأقل ونحو 320 مصابا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.
 

