ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 300، في زلزال بلغت قوته 6.3 درجة هز مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وفي محصلة أولى، قال سميم جوياندا المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قرب مزار الشريف،: "تم الإبلاغ حتى صباح الإثنين عن إصابة 150 شخصا وسقوط 7 قتلى"، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع الحصيلة إلى 20 قتيلا على الأقل ونحو 320 مصابا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

