كلمة السر اتلتيكو مدريد.. بطل دورى الأبطال يحصد السوبر الاوروبى إلا فى 3 حالات

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الاوروبى بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





وكان لقب السوبر الاوروبى في آخر 11 نسخة من نصيب بطل دوري الأبطال وذلك في 8 مناسبات إلا في 3 مرات وكانت لصالح بطل الدوري الاوروبي وهو أتلتيکو مدرید وذلك في نسخ 2010 و2012 و2018.





ويعد فوز ليفربول بالسوبر الاوروبى هو الرابع في تاريخ الريدز، حيث كانت آخر بطولة فاز بها عام 2005 على حساب سسكا موسكو الروسي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف الريد حينها كل من جبريل سيسيه هدفين، ولويس جارسيا هدفا.