تعليق ناري من مدحت العدل يكشف الفارق بين احمد حلمى ومحمد سعد

دافع مدحت العدل المؤلف والكاتب، عن الفنان احمد حلمى بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب فيلمه الجديد "خيال مآتة" المعروض حاليًا فى دور العرض، حيث شبهه البعض بالفنان محمد سعد الذى كرر نفسه فى عدة أعمال.





وقال مدحت العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فرق كبير بين ‏احمد حلمى الذكي الفاهم، ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه كرر نفسه - رغم تحذيراتنا له- حتي استنفد رصيده لدي جمهوره، سيعود حلمي ‏وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت"‏.





فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته احمد حلمى ومنة فضالى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.



