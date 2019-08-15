احمد فلوكس ينشر أغنية عمرو دياب بحبه.. والجمهور: يا ريت ترجع لـ هنا شيحة

أعاد الفنان احمد فلوكس نشر مقطع من أغنية المطرب عمرو دياب "بحبه" التى تعد ضمن ألبومه الجديد "انا غير" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





كان احمد فلوكس نشر المقطع ذاته فور إعلان انفصاله من الفنانة هنا شيحة وانهالت التعليقات على الفنان، حيث تمنى البعض عودتهما إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى.





وظهر احمد فلوكس في آخر عمل فني في فيلم "الممر" الذى شارك فى بطولته مع احمد عز ومحمد فراج وهند صبرى واحمد صلاح حسنى واياد نصار وتاليف امير طعيمة واخراج شريف عرفة.





وتدور أحداث فيلم "الممر" فى إطار أكشن حربى حول فرقة من الصاعقة تقوم بعملية فدائية، حيث يكشف العمل البطولات الخاصة بالجيش المصرى.



