ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019.. عبر هذا الرابط

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:05 ص
تنسيق 2019
تنسيق 2019
نهلة الشربيني
أيام تفصل طلاب الثانوية العامة، عن إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت الخميس الماضي، وتنتهي 20 أغسطس المقبل، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق 2019 بعد انتهاء عيد الأضحى.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.

ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 20119 تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قم بـ تقليل الاغتراب والتحويل في تنسيق الكليات 2019 عبر هذا الرابط

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بـ تنسيق 2019 .. يمكنك التحويل وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

تعرف على بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

التربية النوعية تتصدر تنسيق المرحلة الثالثة أدبى .. وتسجيل الرغبات بعد العيد

تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

ترشيحاتنا

مخدرات وفلوس مزورة.. ضبط عصابة متعددة الجنسيات في 6 أكتوبر

الرجل التلفزيون.. شاهد تصرف غريب لشخص أمام المنازل

وفاة طبيبة شريف مدكور.. الإعلامي ينعى هالة جبر بكلمات مؤثرة

نحن الأبطال.. ليفربول يواصل احتفالاته بـ كأس السوبر الاوروبي ..فيديو

نشرة اخبار البرلمان.. تفاصيل 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الإيجار القديم.. 15% ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة حول عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور