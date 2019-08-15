موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019.. عبر هذا الرابط

أيام تفصل طلاب الثانوية العامة، عن إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت الخميس الماضي، وتنتهي 20 أغسطس المقبل، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق 2019 بعد انتهاء عيد الأضحى.





وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.





ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.



