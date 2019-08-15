بشرى سارة.. يمكنك تحديد جنس مولودك بهذه الطريقة

مازال هناك جدل حول مدى شرعية طرق تحديد جنس الجنين لكنه فى المقابل مازال البعض يحاول تحديد جنس المولود سواء بالطرق التقليدية أو الحديثة.





ووفقا لدراسة نشرتها جريدة التلغراف البريطانية لباحثين يابانيين في جامعة هيروشيما اليابانية فإنه يمكن التحكم فى تحديد جنس الجنين سواء ذكر أم أنثى من خلال فرز الحيوانات المنوية في السائل المنوي والقيام بفصل التي تنتج ذكورًا من تلك التي تنتج إناثاً.





أشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى أنه يمكن التحكم فى تحديد جنس الجنين من خلال القيام بإضافة مادة كيميائية إلى السائل المنوي للرجل ليقوم بعدها كروموسوم الذكورة (Y) بالتحرك أسرع ويبدأ في فصل نفسه تماما عن كروموسوم الذكورة (x) والذي يؤدي إلى الحمل بأنثى.





وأكد الباحثون أن التجربة قد أقيمت على فئران التجارب من خلال التلقيح الصناعي وكان 90% من المواليد ذكورًا.



