كيف ينتقل الايدز .. 4 طرق عليك تجنبها

كيف ينتقل الايدز فيروس نقص المناعة البشرية



وينتقل الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية ، بدخول الدم المصاب أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية إلى جسمك، ويمكن أن يحدث هذا بعدة طرق:



1- عن طريق ممارسة الجنس ينتقل الايدز:



قد ينتقل الايدز عن طريق العدوى إذا مارست الجنس مع شخص مصاب، حيث يمكن ان ينتقل عن طريق سوائل الجسم سواء كانت باللعاب أو بالدم، وغيرها من السوائل الأخرى.



2- عن طريق تبادل عمليات نقل الدم ينتقل الايدز:



في بعض الحالات ، قد ينتقل الايدز عن طريق نقل الدم، حيث تقوم المستشفيات وبنوك الدم الأمريكية الآن بفحص إمدادات الدم بحثا عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ، لذلك هذا الخطر ضئيل للغاية.



3- عن طريق تبادل الإبر المستعملة مسبقا ينتقل الايدز:



إن مشاركة أدوات مخدرات ملوثة عن طريق الوريد (الإبر والمحاقن)، قد يعرضك لخطر الإصابة بـ الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية ، مثل التهاب الكبد.



4- أثناء الحمل أو الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية ينتقل الايدز:



يمكن للأمهات المصابات ان تنقل الايدز إلى أطفالهن، حيث ان الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اللائي يحصلن على علاج للإصابة أثناء الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها أطفالهن.



لا ينتقل الإيدز فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق:



ولا ينتقل الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال العادي، وهذا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز عن طريق معانقة أو تقبيل أو مصافحة شخص مصاب بالعدوى، ولا يمكن للإيدز أو فيروس نقص المناعة البشرية أن ينتشر عن طريق الهواء أو الماء أو لسعات الحشرات.

كيف ينتقل الايدز والمعروف باسم فيروس نقص المناعة البشرية، والذي يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عن طريق تحليل الدم، أو اللعاب، وذلك للبحث عن أجسام مضادة للفيروس في الدم. ولسوء الحظ، يستغرق الجسم بعض الوقت لتطوير هذه الأجسام المضادة، حيث عادة ما يصل إلى 12 أسبوعًا.وهناك اختبار أسرع يقوم بفحص كيفيفة انتقال الإيدز فيروس نقص المناعة البشري ، وهو بروتين ينتجه الفيروس بعد الإصابة مباشرة، يمكنه تأكيد التشخيص بعد فترة وجيزة من الإصابة والسماح للشخص باتخاذ خطوات أسرع لمنع انتشار الفيروس للآخرين.