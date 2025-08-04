الوكيل: مبادرات خفض الأسعار يجب أن تمتد إلى المحافظات النائية

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرات التي تطلقها الحكومة لخفض الأسعار تمثل خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين، إلا أن معظمها يتركز في القاهرة والجيزة، وهو ما يستوجب تعميمها على جميع المحافظات، وخاصة النائية منها، لتحقيق العدالة في توزيع الفرص وتخفيف الأعباء عن الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوكيل خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو الوصول إلى كل مواطن بلا استثناء، مشدداً على ضرورة أن يشعر المواطن في المحافظات الحدودية والريفية بنفس الأثر الإيجابي الذي يجنيه المواطن في العاصمة، بما يعكس حرص الدولة على خدمة المجتمع بأكمله.

وأشار إلى أن تعميم المبادرات سيسهم في تحقيق استقرار أكبر بالأسواق المحلية، ويضمن عدم وجود فجوات سعرية بين المناطق الحضرية والنائية، لافتاً إلى أن الاتحاد والغرف التجارية على استعداد لدعم جهود الدولة في توسيع نطاق هذه المبادرات وتذليل التحديات اللوجستية.

شدد الوكيل على أن إشراك كافة المحافظات في منظومة خفض الأسعار يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويؤكد أن الحكومة والتجار يسيرون معاً نحو هدف واحد، وهو خدمة المواطن المصري وتحقيق التوازن في الأسواق بما لا يتعارض مع آليات السوق الحر.