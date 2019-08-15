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حوادث

جهود أمنية لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر بفرانكفورت

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:31 م
سرقة شقة قنصل مصر
سرقة شقة قنصل مصر - ارشيفيه
ندى حمودة _ أحمد مهدي
تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف لغز سرقة شقة السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بفرانكفورت.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، بلاغا بسرقة شقة القنصل بمدينة ٦ أكتوبر وذكرت التحريات والمعاينة بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية وألماس تتجاوز قيمتها مبلغ مليون جنيه، حيث فوجئت عقب عودتها من الساحل، بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، من شقتها بمنطقة 6 أكتوبر.

تم تشكيل فريق بحث وتحر، تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتولى فريق البحث تفريغ الكاميرات، ومناقشة عدد من قاطني العقارات المجاورة، للوصول إلى مرتكب الواقعة، وحرر المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى قررت انتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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